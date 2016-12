Cara Delevingne star del film su Amanda Knox

09:14 - Dopo "Amanda Knox" con Hayden Panettiere, ecco un altro film sul caso dell'omicidio della studentessa Meredith Kercher. Stavolta la pellicola si intitola "The Face of an Angel" e sarà diretta da Michael Winterbottom. Ruolo di primo piano per la bionda modella 21enne Cara Delevingne che ha già recitato un piccolo ruolo in "Anna Karenina". Nel cast anche Daniel Bruhl e Colin Firth. Le riprese in Italia a novembre.