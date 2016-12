Tgcom24 >

Spettacolo >

California, il mondo dell'hard contro il porno con condom, guanti e mascherina 12 novembre 2013 California, il mondo dell'hard contro il porno con condom, guanti e mascherina L'industria del porno si muove contro le misure previste per evitare infezioni. E James Deen e Jessica Drake girano uno spot ironico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:52 - In principio fu il profilattico. Ora la California vuole mettere altri paletti al porno e l'industria dell'hard si ribella. Due celebrità del settore, come James Deen e Jessica Drake, hanno girato uno spot ironica che intende mostrare quanto sarebbe assurdo un film hard girato seguendo le nuove norme: guanti di gomma, una maschera di plexiglass a proteggere gli occhi e fazzoletti per le parti intime da usare in caso di rapporti orali...

Nel mirino dei legislatori californiani ci sarebbe ogni sorta di fluido corporale, dalle lacrime ai più "intimi", in quanto portatori di infezioni. Ecco quindi la prescrizione di barriere di protezione, come si vede nello spot. C'è una troupe completamente barcata con tute impermeabili e mascherine, e i due protagonisti, Deen e la Drake, impegnati in un amplesso tra mille difficoltà: guanti di lattice, maschera di plexiglass per lei e occhiali da lavoro per lui e infine una "pezzetta" per il rapporto orale, che per poco non soffoca il povero James.



Nel mentre passano i sottopancia che evidenziano come già gli attori hard siano sottoposti a continui controlli medici e come queste misure renderebbero soltanto assurdo (e quindi impossibile) realizzare prodotti vedibili dal pubblico. Come andrà a finire?