C'erano una volta gli anni 80: come sono oggi gli idoli di allora

14:24 - Idoli delle ragazzine e di ragazzini di tutto il mondo, hanno fatto sognare milioni di fan che hanno tappezzato le proprie camerette con i loro poster. Sono le stelle del pop e della new wave anni 80, decennio d'oro della musica popolare. Ma come sono diventati i divi di allora? Chi ha perso tutto il suo fascino, chi si conserva alla grande e chi è proprio irriconoscibile. Ecco una carrellata di alcuni tra i volti più celebri di allora.

C'è chi non si è rassegnato all'idea del tempo che passa e si presenta ancora truccato e agghindato come allora (Cindy Lauper e Adam Ant) e chi invece il tempo ha provato a fermarlo a suon di botox, come Madonna.



Altri hanno optato per un look più in linea con l'età avanzata, come Simon Le Bon che ormai non rinuncia a barba e baffi o Limahl che ha abbandonato la cresta che ha fatto epoca per lasciare spazio a una zazzerina molto ordinaria.



E poi c'è chi ha dovuto fare i conti con la bilancia: Robert Smith dei Cure non rinuncia al rossetto sbavato, ma la linea è ben lontana da quella di un tempo; discorso opposto per Boy George che, dopo anni in cui si era lasciato andare, negli ultimi mesi è diventato sì irriconoscibile ma per gli effetti di una dieta di quelle strong, che lo ha portato a essere più magro di quanto fosse a vent'anni.