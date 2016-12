Bruno Mars è il miglior artista del 2013

10:55 - Un anno d'oro per Bruno Mars, che è stato eletto da Billboard il miglior artista del 2013. Insieme a lui sul podio anche Taylor Swift e Justin Timberlake. Dietro di loro troviamo Rihanna, la coppia Macklemore & Ryan Lewis e Pink, seguiti a ruota dal fenomeno One Direction, la provocatrice Miley Cyrus e Justin Bieber La classifica prende in esame diversi fattori tra cui numero di album venduti, attività sui social e suonerie.

La top 50 riserva alcune interessanti sorprese. In caduta libera - almeno per il 2013 - le stelle di Beyoncé (37esima) e Britney Spears (38° posto), ma non brillando neanche quelle di Lady Gaga (25esima) e Katy Perry (14esima). Lontano dalla top ten anche Robin Thicke che, nonostante il video-boom "Blurred Lines", non va più su del numero 19. Definitivamente tramontato anche il coreano Psy, che a poco più di un anno dal tormentone "Gangnam Style" sprofonda al 42° posto.