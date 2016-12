Bruce Springsteen, nuovo disco a gennaio

17:07 - Bruce Sprinsteen a un anno di distanza da "Wrecking Ball" è pronto per tornare con un nuovo album. "High Hopes" uscirà il 14 gennaio ed è il 18esimo disco della carriera dell'artista. Nella tracklist ci sono cover ma anche brani nuovi. Il progetto discografico è prodotto da Ron Aniello, che ha già lavorato con Bruce in "Wrecking Ball".

Springsteen è accompagnato dalla E Street Band e da Tom Morello (The Nightwatchman, Audioslave, Rage Against The Machine). Nel booklet di 'High Hopes' sono inseriti appunti e note personali di Bruce Springsteen scritti durante la realizzazione del disco.



Morello si è unito a Springsteen e alla E Street Band nel marzo 2013, durante il tour australiano (dove ha sostituito Steve Van Zandt), diventando come lo definisce Bruce "la mia fonte di ispirazione che ha portato questo progetto a un altro livello". Nel disco Morello, oltre a suonare la chitarra, ha duettato con Bruce in "The Ghost of Tom Joad". Clarence Clemons, scomparso nel 2011 e Danny Federici nel 2008, appaiono in canzoni che Springsteen definisce "alcuni dei migliori brani inediti realizzati negli ultimi dieci anni e mai pubblicati”.



Tracklist: 1. High Hopes (Tim Scott McConnell) con Tom Morello 2. Harry's Place con Tom Morello 3. American Skin (41 Shots) con Tom Morello 4. Just Like Fire Would (Chris J. Bailey) - featuring Tom Morello 5. Down In The Hole 6. Heaven's Wall con Tom Morello 7. Frankie Fell In Love 8. This Is Your Sword 9. Hunter Of Invisible Game con Tom Morello 10. The Ghost of Tom Joad con Tom Morello 11.The Wall 12. Dream Baby Dream (Martin Rev and Alan Vega)con Tom Morello