Bruce Springsteen, il nuovo album finisce in Rete grazie ad... Amazon

09:41 - E alla fine il nuovo album di Bruce Springsteen, "High Hopes", finì in Rete con due settimane di anticipo sulla data ufficiale di pubblicazione. Il problema è che questa volta la colpa non è di hacker esperti o pirati informatici, ma di Amazon che ha caricato online l'album con il risultato che questo si è ben presto diffuso nei siti di file sharing. A questo punto bisognerà vedere se la data resterà quella del 14 gennaio o verrà anticipata.

Già in passato è infatti capitato che alcuni artisti, di fronte alla diffusione pirata della propria opera decidessero di salvare il salvabile anticipando un'uscita già programmata.



Amazon ha caricato i file il 28 dicembre solo per poche ore sulla sua piattaforma mobile, ma tanto è bastato perché gli specialisti di turno potessero "grabbare" (in soldoni, copiarsi) le tracce per poi diffonderle nei siti di condivisione.



"High Hopes" è un album piuttosto anomalo nella discografia del Boss. Si compone infatti di cover (come il brano che dà il titolo album e che ha fatto da singolo apripista) e pezzi scartati in passato per vari motivi e che oggi tornano a nuova vita.