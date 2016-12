Brooklyn Decker, in lingerie per il maritino

12:26 - In lingerie, per il maritino Andy Roddick. La modella e attrice Brooklyn Decker non smette mai di ringraziare il tennista che ha sposato perché, a suo dire, è stato proprio lui a farle scoprire il suo corpo. Che ora mostra senza veli e paure su "Pick Up Magazine". Per la gioia di tutti.

La 26enne è stata recentemente la protagonista del film "Battleship" con la bad girl Rihanna. E solo poche settimane fa ha fatto scandalo con un video in cui si vede la moglie di John Legend che le fa una pernacchia con il viso affondato tra le sue gambe. Insomma, Brooklyn non ha nessuna intenzione di passare per la ragazza della porta accanto. E non ne fa mistero.