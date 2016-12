Brooke Candy, rapper femminista e sado

09:28 - Femminista e "rivoluzionaria" come ama definirsi. Forse ha imparato da Lady Gaga la rapper Brooke Candy che già sa come usare a proprio favore i media. Capelli biondi, lunghi e mossi, seno prosperoso e carica sexy da vendere. Sul Web spesso la rapper si atteggia in pose provocanti ed è già popolare nonostante all'attivo abbia un solo Ep "Freaky Princess". Il celebre fotografo Terry Richardson si è accorto di lei e l'ha immortalata nuda e sado.