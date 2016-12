14 dicembre 2013 Britney Spears, vestita solo di un profumo che sa di vendetta Nuovo singolo tratto dall'album "Britney Jean" per la popstar, e nel video si mostra vestita solo di un sensuale completo intimo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:49 - Nuovo singolo per Britney Spears. Dopo l'apripista "Work B**ch", a pochi giorni dall'uscita dell'album "Britney Jean" ecco arrivare "Perfume". Una canzone su un amore finito dove Britney usa il proprio profumo come forma di vendetta, sperando che la nuova donna del suo ex lo senta. E nel video si spoglia mostrandosi in completino intimo.

Considerando quanto la stellina del pop americano punti sul profumo da lei firmato ogni anno, il brano suona quasi come uno spot pubblicitario subliminale. In realtà la canzone appartiene a lotto di quelle più intimiste e personali, che avrebbero dovuto segnare la svolta di questo nuovo album.



Album che è entrato nella classifica Usa al quarto posto vendendo poco più di 100mila copie. Con un secondo singolo di questo tipo, e con un video morbidamente sensuale, riuscirà la Spears a risollevare le sorti del suo album?