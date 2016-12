Britney Spears, supersexy nel deserto

09:12 - Britney Spears ha pubblicato il nuovo video "Work Bitch", il singolo che fa da apripista all'ottavo album della sua carriera in uscita il 3 dicembre. La reginetta del pop si è affidata al regista Ben Mor, che l'aveva già diretta in "Scream and Shout". "Sono così orgogliosa di questo video e felicissima di condividerlo con i miei bellissimi fan", ha scritto Britney su Twitter. La cantante appare nel deserto più sexy che mai.