08:57 - Britney Spears ha voluto condividere con i fan qualche immagine del nuovo video del singolo "Work Bitch". In bikini e sempre più sensuale, la cantante si trova in mezzo al deserto con un corpo di ballo mozzafiato. La regina del pop è in gran forma e c'è da scommettere che il video farà proseliti sul Web anche con le parodie dei fan. Non resta che aspettare...