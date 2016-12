Britney Spears :"Mi sono rifatta le labbra"

10:22 - Per mantenere l'aspetto da ragazzina che aveva agli inizi della carriera anche Britney Spears si è lasciata sedurre dal fascino del bisturi. Al magazine "Instyle" la popstar ha infatti confessato il suo ritocchino alla bocca: "In passato ho fatto un'iniezione alle labbra". E con il nuovo cd ("Brtitney Jean") che non decolla in classifica, l'ex lolita del pop cerca di arginare le perdite puntando tutto sull'aspetto fisico.

La chirurgia non è l'unico trucco che la cantante utilizza per rimanere giovane: "Il Dr. Kanodia mi ha dato questo prodotto per la cura del viso a base peptidica, è una crema verde e viscida. La metto la sera e la lascio agire tutta la notte". Per fermare il tempo la cantante è pronta a tutto: "Recentemnete ho comprato una crema detergente e idratante per il viso. Non ho problemi a provare nuovi prodotti e ogni tanto il mio medico mi propone cose divertenti. Mi piace prendermi cura della mia pelle".



E dove non arrivano i cosmetici arriva il bisturi. La Spears è solo l'ultima delle celebrità che si è affidata alle mani esperte del Dr. Raj Kanodia, il chirurgo più alla moda di Hollywood. Prima di lei erano infatti finite sul suo lettino clienti del calibro di Cameron Diaz, Jennifer Aniston e Cindy Crawford.