Britney Spears magra... col fotoritocco

12:14 - Britney Spears ha un corpo mozzafiato nel video "Work Bitch" ma è tutto merito del fotoritocco? Le nuove immagini che confrontano la cantante prima e dopo il lavoro di effetti speciali suggerisce un duro lavoro più di postproduzione che in palestra. La 31enne, già madre di due figli, nelle immagini originali mostra infatti un addome rilassato con le "maniglie dell'amore" e fianchi e cosce molto più abbondanti.

Intendiamoci, Britney è una bellissima donna anche nel video originale. Proprio per questo, stupisce il ricorso agli effetti speciali per apparire più magra. Non è chiaro che tipo di lavoro abbia effettuato la società di effetti video ma il paragone dei fotogrammi parla da sé.