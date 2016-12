Britney Spears: "Il successo? Non me l'aspettavo"

14:02 - Britney Spears il 3 dicembre pubblica il cd "Britney Jean" - anticipato dai singoli "Work Bitch" e "Perfume" - e poi lo show a Las Vegas "Britney: Piece of Me", in scena dal 27 dicembre fino a febbraio 2014. La cantante traccia un bilancio della carriera su Vegas Player in cui appare supersexy: "Il successo? Non me l'aspettavo ma importante essere circondati da persone concrete che ti facciano rimanere coi piedi per terra".

Insomma per la cantante avere a che fare con la fama "è stato un po' come un sogno. Vengo da una piccola città e non mi aspettavo niente. Quando è successo mi sembrava tutto surreale, non capivo esattamente cosa stesse succedendo. Però è importante essere circondati dalle persone giuste perché è un'esperienza, il successo, che altera la mente specialmente se sei molto giovane".



Intanto Britney ha reso nota la trackslit di "Britney Jean": 1 Alien 2 Work Bitch 3 Perfume 4 It Should Be Easy (feat. will.i.am) 5 Tik Tik Boom (feat. T.I.) 6 Body Ache 7 Til It’s Gone 8 Passenger 9 Chillin’ With You (feat. Jamie Lynn) 10 Don’t Cry 11 Brightest Morning Star 12 Hold On Tight 13 Now That I Found You 14 Perfume (The Dreaming Mix)