Britney Spears, debutto da angelo a Las Vegas tra cambi d'abito e hit... di una volta

13:37 - Un avvio scintillante quello di Britney Spears per il suo show "Piece Of Me", che resterà in cartellone al Planet Hollywood Resort & Casino di Las Vegas per due anni. Tanti vip in platea, sette cambi d'abito, da quello da angelo alle tutine trasparenti, e 24 hit, soprattutto del passato perché l'ultimo album è stato praticamente ignorato dalla popstar.