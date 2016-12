Britney, in arrivo il documentario

16:39 - Buone notizie per il fan di Britney Spears. Dopo aver calcato i palchi di tutto il mondo, essersi reinventata giudice tv con "X Factor" e aver firmato per esibirsi a Las Vegas; la cantante ha in cantiere un documentario-verità. In "I am Britney Jean" - questo il titolo del film - la popstar farà conoscere ai fan il suo lato più privato, ma il film servirà anche a promuovere il suo ultimo album "Britney Jean".

A mandarlo in onda il prossimo 22 dicembre l'emittente televisiva E! che, in un comunicato, lo descrive come "uno sguardo intimo ad una delle star più sovraesposte che ci rivelerà i numerosi cambiamenti avvenuti grazie alla maternità ed anche durante la fase di registrazione del suo ultimo album".