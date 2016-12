Brad Pitt sex symbol di Hollywood

08:15 - Dopo l'esordio nel 1991 "Thelma & Louise" sono seguiti altri film per Brad Pitt come "Intervista col Vampiro", "L'esercito delle 12 scimmie", "Sette anni in Tibet", "Ti presento Joe Black", "Ocean's Eleven" e "Bastardi senza gloria". Pitt non ha ancora ottenuto un Oscar ma il suo nome è garanzia di successo in ogni suo film e la sua casa di produzione, la Plan B, ha appena portato sul grande schermo quello che sembra essere il film più promettente per l'Oscar 2014. "12 anni schiavo" è stato nominato ai Golden Globe.