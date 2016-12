Brad Pitt, 50 anni di set e impegno

11:43 - Hollywood festeggia il 50esimo compleanno di Brad Pitt, nato il 18 dicembre 1963 a Shawnee, in Oklahoma. La sua carriera ha preso il volo con una delle scene più sexy degli anni 90: in "Thelma & Louise" in versione cowboy palestrato conquistava Geena Davis e migliaia di fan. L'attore poi ha scelto in modo oculato le sceneggiature da "Sette anni in Tibet" a "Fight Club". Due grandi amori prima con Jennifer Aniston e poi con Angelina Jolie.

Dopo "Thelma & Louise" sono seguiti altri film come "Intervista col Vampiro", "L'esercito delle 12 scimmie", "Sette anni in Tibet", "Ti presento Joe Black", "Ocean's Eleven" e "Bastardi senza gloria". Pitt non ha ancora ottenuto un Oscar ma il suo nome è garanzia di successo in ogni suo film e la sua casa di produzione, la Plan B, ha appena portato sul grande schermo quello che sembra essere il film più promettente per l'Oscar 2014. "12 anni schiavo" è stato nominato ai Golden Globe.



L'amore va a gonfie vele da quando ha conosciuto Angelina Jolie. Con lei ha un piccolo esercito di figli adottati e naturali: Chivan Maddox, di 11 anni, adottato nel 2002 in un orfanotrofio di Battambang, in Cambogia. Zahara Marley, di quasi 7 anni, adottata nel 2005 in un orfanotrofio di Addis Abeba, in Etiopia, Shiloh Nouvel, figlia naturale, nata nel 2006, Pax Thien, di 9 anni, adottato nel 2007 in un orfanotrofio di Ho Chi Min City e infine i gemelli Knox Leon e Vivienne Marcheline figli naturali, nati a Nizza nel 2008.



Per il compleanno la Jolie ha regalato al marito un'isola a forma di cuore. Un regalo da 12 milioni di dollari. Petra Island, a 15 minuti da New York, misura 11 ettari e comprende due case progettate dall'architetto preferito di Brad, Frank Lloyd Wright.