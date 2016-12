Bologna, Cattelan non ritira il premio e manda "l soliti idioti" al suo posto

18:48 - Maurizio Cattelan non si è presentato a ritirare il premio Alinovi-Daolio che gli doveva essere consegnato questa mattina nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Al suo posto, l'artista padovano ha inviato il duo comico composto da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, in arte "I soliti Idioti" che, vestiti da preti - come in uno dei loro sketch - hanno illustrato alcune immagini inviate da Cattelan (una ritraeva un cristo impiccato, altre lo stesso artista in abiti sacerdotali) condendole con le loro gag.

Una scelta, quella di Cattelan, che ha lasciato di stucco uno dei principali promotori del premio, il critico d'arte Renato Barilli, che ha definito quella andata in scena "una pagliacciata", spiegando anche come sia stata offesa la memoria di Roberto Daolio (critico d'arte scomparso lo scorso giugno e cui il premio era per la prima volta co-dedicato).