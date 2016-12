Bobby Solo: "Grazie a tutti, ora sto bene"

17:15 - E' stato già dimesso e sta bene. E per rassicurare tutti i fan che in queste ore gli sono stati vicini Bobby Solo posta su Facebook la foto che lo ritrae con l'equipe medica che l'ha preso in cura dopo il malore al torace che l'ha colpito mentre si trovava in Umbria: "Grazie a Dio e grazie all'equipe di cardiologia di Città di Castello sto bene, è tutto OK. Ringrazio i miei fans, gli amici e i media e i colleghi che ci sono preoccupati per la mia salute è bello non sentirsi solo.. e grazie a Tracy di esistere.. Bobby".