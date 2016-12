Tgcom24 >

Spettacolo >

Bobby Solo finisce in ospedale dopo un malore 6 ottobre 2013 Bobby Solo finisce in ospedale dopo un malore Il cantante 68enne è stato ricoverato a Città di Castello per una fitta al petto: le condizioni sono buone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:44 - Paura per Bobby Solo che, dopo aver accusato un malore, è stato ricoverato la notte scorsa all'ospedale di Città di Castello. Da quanto si apprende da fonti sanitarie gli accertamenti ai quali è stato sottoposto il cantante 68enne hanno dato esito negativo e le sue condizioni per fortuna sono "considerate buone".

Bobby Solo è comunque ancora precauzionalmente ricoverato in osservazione. Il cantante si è recato autonomamente all'ospedale mentre era in zona. Doveva infatti recarsi in uno dei paesi dell'Alto Tevere umbro per ritirare un premio.