Bob Dylan, all'asta la Stratocaster

18:38 - Un cimelio che ha fatto la storia del rock è pronto per andare all'asta: la leggendaria Fender Stratocaster che accompagnò Bob Dylan nella "svolta elettrica" al Newport Folk Festival sarà battuta il 6 dicembre da Christie's a New York. Oltre 300 mila dollari il valore stimato per questa icona della musica alla vigilia. Solo quest'anno Dylan ha ritirato l'opposizione all'asta, permettendo la vendita dello strumento.

La chitarra elettrica esisteva da solo pochi anni e quando Dylan la imbracciò il 25 luglio 1965 per cantare "Maggie's Farm". La svolta elettrica non piacque però ai cultori del folk di Newport, che lo presero a fischi.



A offrirla è stata Dawn Peterson, la figlia del pilota di jet che viaggiò con Dylan e il suo entourage da Newport. Il cantante avrebbe dimenticato la chitarra a bordo, ma nessuno andò mai a riprenderla, così lo strumento rimase per anni abbandonato in una soffitta. Con la chitarra saranno messe in vendita anche alcune versioni preliminari di cinque canzoni trovate nella custodia della Stratocaster.



Dawn era ignara del valore dello strumento fino a quando non riconobbe la chitarra in un documentario e la fece autenticare per l'originale. I legali di Dylan, a quel punto, misero le mani avanti: il cantante, sostennero, era in possesso della chitarra di Newport, mentre altre Stratocaster e le parole delle cinque canzoni gli sarebbero state rubate negli anni Sessanta.



Ma la Stratocaster di Dylan non sarà il solo cimelio della storia del rock ad essere battuto nei prossimi giorni. Il 5 dicembre da Sotheby's sarà messo in vendita il manoscritto di "Born to Run", scritto di pugno dal 26enne Springsteen. Stima della vigilia: tra 70 e 100 mila dollari.