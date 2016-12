Biagio Antonacci, due live per il 2014

16:28 - Biagio Antonacci è già al lavoro per il prossimo anno. Il cantautore sta preparando il progetto "Palco Antonacci" che consiste in due appuntamenti live, gli unici previsti nel 2014. I concerti si terranno entrambi di sabato, uno al Nord e uno al Sud, in spazi ampi. Appuntamento il 24 maggio 2014 all'Arena della Vittoria di Bari e sabato 31 maggio allo Stadio San Siro di Milano.

Biagio Antonacci tornerà, quindi, ad esibirsi in due città a lui particolarmente care, proponendo al pubblico due show-evento unici e irripetibili, unendo idealmente non solo l'Italia ma anche la sue tradizioni e le sue radici alla sua evoluzione artistica e umana. Radio partner di "Palco Antonacci" sarà Rtl 102.5. Per maggiori informazioni: www.fepgroup.it