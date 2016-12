Beyoncé record: 1 milione di cd venduti

11:07 - E' il fenomeno musicale del 2013 nonostante il disco sia uscito giovedì scorso. Beyoncé con il suo album omonimo ha superato il milione di copie vendute su iTunes in tutto il mondo in meno di una settimana, cinque giorni esatti. Una consacrazione per la cantante che ha deciso di tornare con una operazione commerciale insolita. Nessun preavviso ed ecco che Beyoncé ha sfornato 14 brani inediti e 17 video.

"Non volevo fare uscire la mia musica nelle modalità che ho sempre seguito - ha detto Beyoncé -. Mi annoia la routine. Sento di volermi rivolgere direttamente ai miei fan, ci sono troppe cose che si infilano tra loro, la musica e l'artista. Sentivo di non voler delegare a nessuno il compito di dare l'annuncio della pubblicazione del mio disco. Voglio che la notizia circoli quando è tutto pronto e che parta da me e arrivi direttamente ai miei fan".