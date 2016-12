Beyoncé numero uno in 100 Paesi

12:20 - Subito dopo l'inaspettato annuncio dell'uscita del suo omonimo visual album da studio - 14 brani inediti e 17 video - Beyoncé è balzata al primo posto della classifica iTunes in 100 Paesi tra cui l'Italia. In un solo giorno (giovedì scorso) sono state vendute 617.213 copie, il miglior debutto della cantante. In tre giorni e per tutto il weekend le vendite si sono attestate su 828.773 copie. Il disco "fisico" sarà in vendita il 20 dicembre.

In Rete i fan si sono scambiati le preferenze sulle canzoni contenute nel disco. "XO" è stato scelto dal suo pubblico come primo singolo e Beyoncé ha voluto esaudire il loro desiderio tanto che verrà trasmesso nelle radio. Sono disponibili anche i video integrali di "XO" e il supersexy "Drunk in Love” con Jay-Z.