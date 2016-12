Beyoncé in versione Babbo Natale, distribuite centinaia di carte-regalo ai fan

15:44 - Il Natale è arrivato in anticipo per Beyoncé, che si è presentata a sorpresa in un punto vendita Wallmart di Tewksbury, in Massachusetts, per fare shopping e acquistare il suo ultimo cd, uscito lo scorso 20 dicembre. Attorniata dagli ammiratori, la star ha deciso di regalare a tutti i presenti dei buoni regalo del valore di cinquanta dollari ciascuno, pagando l'intero importo (intorno ai 37mila dollari) di tasca sua.

Il conto in banca di Beyoncé sembra non conoscere la parola crisi e la star si può lanciare con tranquillità in grandi gesti di generosità. Il suo visual-album "Beyoncé" ha polverizzato ogni record del 2013, aggirandosi sulle 850mile copie vendute dall'uscita (lo scorso 20 dicembre) ad oggi.