Beyoncé è nuda sull'amaca

10:31 - Beyoncé ha pubblicato sul Web alcuni scatti sexy fatti durante il suo ultimo tour mondiale. Sempre sensuale e più bella che mai ecco che spicca una foto in cui appare nuda sull'amaca mentre guarda il cielo. Un'ottima mossa pubblicitaria per "scaldare" i fan in attesa del lancio del nuovo singolo tra fine novembre e gli inizi di dicembre. Il nuovo album arriverà nel 2014, dopo diversi rinvii.