Beyoncé e Jay-Z, spese folli al sexy shop

09:25 - Beyoncé è una delle popstar più adorate del pianeta e una mamma amorevole, ma non solo. Sotto le lenzuola la star sa come divertirsi con il maritino Jay-Z. I due sono stati pizzicati all'uscita di un sexy-shop dove pare abbiano speso ben 6.000 dollari per giochini a luci rosse. "Non hanno comprato niente di kitch o troppo estremo - ha rivelato una fonte a "Radar" - Tutti oggetti di prima qualità, alcuni anche placcati d'oro".

Ma Jay-Z non è il solo a poter godere della sensualità di Beyoncé. Il suo video-album "Beyoncé" è in cima alle classifiche di tutto il mondo e nelle clip che accompagnano i brani la star si è donata generosamente ai suoi fan. E'il caso del video di "Yonce", in cui si struscia tra le modelle di "Victoria's Secret" strizzata in un corpetto fetish di pelle nera o avvolta in una morbida pelliccia.