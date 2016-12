Beyoncé che panterona sexy a New York!

12:24 - E' il "caso" musicale dell'anno. Beyoncé ha pubblicato a sorpresa il nuovo disco omonimo con 14 inediti e 17 video. Grande successo su iTunes con oltre un milione di copie vendute. Adesso la cantante, incoronata anche dalla prestigiosa Billboard per miglior album, ha festeggiato a New York fasciata da un abito mini a mosaico nero e stivaloni da panterona sexy.

E non è tutto. Durante il recente concerto di Beyoncé, sempre a New York, ad applaudirla c'era anche Madonna con la sua famiglia. Quando Beyoncé si è avvicinata alla figlia adottiva dell'ex Material Girl per baciarla è scoppiato l'amore tra le due artiste. Infatti Madonna ha poi postato lo scatto del momento affettuoso della panterona soul con la piccola Mercy James su Instagram apostrofando la collega con un "Queen B.", ossia "Regina B.". E' uno dei rarissimi casi in cui si espone così tanto nei confronti di un'altra artista.