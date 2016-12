Beth Hart, la voce americana in Italia

20:27 - Non può che non fare notizia l'arrivo in Italia di Beth Hart. La cantante americana, famosa per aver deliziato con la sua voce anche il presidente Obama, vuole accattivarsi anche il pubblico nostrano. Cambiando di genere, dal blues al rock, la Hart non delude mai. Pronta ad ospitarla l'Atlantico di Roma e l'Alcatraz di Milano