Benassi-Ligabue, accoppiata rock!

20:49 - Benny Benassi, dj emiliano star internazionale, ha annunciato su Twitter di aver postato un bootleg su Soundcloud de "Il sale della terra", singolo di Ligabue. Racconta su Twitter Benny: "Sono andato al concerto all’Arena di Verona e i fans erano in delirio per Il sale della terra e lì ho pensato di fare un bootleg". Il Liga risponde: "Grande Benny Benassi questa è una sorpresa di cui non mi avevi parlato!". Collaborazione in vista per il vero official remix de "Il sale della terra"?