Barcellona hard con il Salòn Eròtico

12:28 - Barcellona si prepara a prendere fuoco. Dal 10 al 13 ottobre va in scena infatti il Salòn Eròtico, da più parti riconosciuto come il più importante appuntamento europeo dell'hard e dintorni. In questa edizione saranno oltre 60 gli ospiti che animeranno la kermesse, tra i quali spicca la presenza d'onore dell'intramontabile pornostar ceca Silvia Saint.

Tra gli altri nomi presenti alla manifestazione spicca quelli di Irina Vega, la porno attrice spagnola salita alla ribalta grazie alla propria somiglianza con la splendida Paz Vega. Come accaduto nelle precedenti edizioni del Salòn Eròtico verrà conferito il premio "Ninfa de Oro".



Ma non mancherà una nutrita delegazione del porno nostrano. Da Rokko Parisi, il sosia ufficiale del mitico Rocco Siffredi, a Sonia Rey, che alla kermesse di Barcelona presenterà la propria casa di produzione. Tra le nomination si è fatta spazio anche la nuova etichetta italiana, "Villa Pimps". Inoltre HardCelebrity.com e Delta di Venere saranno presenti alla kermesse per documentare in esclusiva la tre giorni di fuoco.