Baglioni star a RadioItaliaLive

08:22 - Il 6 dicembre dalle ore 22 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in web streaming su radioitalia.it Claudio Baglioni si esibisce a RadioItaliaLive, in una performance live, che ripercorre il progetto "ConVoi" dell’artista romano. Replica domenica 15 dicembre alle 21. Conduce Paola Gallo.

Nella serata dedicata a Claudio Baglioni, in scaletta: “Con Voi, “Dieci Dita”, “E Noi Due Là”, “In Un’altra Vita”, “Gli Anni Della Gioventù”, “L’ultima Cosa Che Farò”, “Una Storia Vera”, “Strada Facendo, “Via” ed infine “La Vita E’ Adesso”. L'evento vivrà sui social con l’hashtag #BaglioniRadioItaliaLive



Il “Dieci Dita Tour”, radio ufficiale è Radio Italia, impegnerà Baglioni dalle prossime vacanze di Natale 2013 fino all'estate 2014 e farà tappa nei teatri e nei palasport delle principali città italiane.