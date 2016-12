Backstreet Boys tra amore e forza

08:23 - I Backstreet Boys presentano in anteprima Web a Tgcom24 il nuovo video "Madeleine", tratto dall'ultimo disco di inediti "In A World Like This". Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson hanno trascorso qualche ora in Italia per la promozione a "Domenica Live" e alla finalissima di "Io Canto".

Uscito in tutto il mondo lo scorso 30 luglio, "In A World Like This" è stato anticipato dal singolo che da il titolo all'album, mentre “Madeleine” è il secondo singolo di lancio. Il nuovo disco è entrato al quinto posto della classifica Billboard's Top 200, e segna il debutto per l’ottava volta consecutiva in Top 10 US di un loro lavoro. Debutto dell’album in top 5 anche in molti Paesi europei.