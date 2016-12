Backstreet Boys, sexy a 40 anni

10:05 - I Backstreet Boys sono tornati e a 40 anni non smettono di provocare le loro fan. I membri della boy-band anni '90 si sono mostrati in tutto il loro splendore nel nuovo video. "Eccola... la prima mondiale del nostro video Show 'Em (What You're Made Of)! - ha cinguettato la band su Twitter - Questa canzone è molto personale e speciale per noi. Speriamo che anche voi la amiate quanto noi".