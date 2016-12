Avril Lavigne: "Ora canto l'amore"

14:01 - La voglia di stupire e provocare non è passata, ma Avril Lavigne fa sapere che è maturata. Il 5 novembre esce il nuovo album omonimo, in cui duetta con Marilyn Manson, e la cantante giura che sarà una vera sorpresa. Un lavoro importante in cui si mescolano le anime pop, rock e dark. Ma in cui ci sarà molto spazio per l'amore. Perché - come confessa al magazine "Glamoholic" - è il frutto della collaborazione con il marito Chad Kroeger.

Con il marito l'amore è sbocciato lavorando proprio a questo album: "E' stato fantastico lavorare fianco a fianco con qualcuno che ami. La scelta di duettare in 'Let me go' è stata naturale. Avere lui nella canzone è qualcosa che mi resterà sempre cara. Abbiamo in realtà scritto insieme molte canzoni dell'album. Siamo entrambe canadesi quindi abbiamo esperienze e valori simili. Ci siamo intesi all'istante diventando grandi amici e abbiamo fin da subito iniziato a scrivere e a registrare". Quanto alla collaborazione con Manson, per Avril è stata "un'esperienza davvero grandiosa": "Ha davvero molto talento e la canzone 'Bad Girl' parla davvero da sola... è molto cattiva!". Impossibile non parlare del video di "Rock N Roll" in cui la Lavigne bacia una donna: "E' stata la prima volta, ed è stato molto divertente farlo con la ragazza che è nella fantasia di ogni ragazzo americano, Winnie Cooper (Danica McKellar, ndr)!".