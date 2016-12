Avril Lavigne è sempre più "Bad Girl"

09:44 - A distanza di due anni dal suo ultimo album Avril Lavigne torna più carica che mai, pronta a riprendere il suo posto nella scena musicale internazionale. Il 5 novembre esce infatti il nuovo album omonimo della popstar canadese che contiene tredici canzoni tra cui "Bad Girl" in cui duetta con Marilyn Manson e la ballata "Let me go" cantata insieme al compagno Chad Kroeger.

"Scrivo da sola le mie canzoni, quindi mi serve più tempo prima di andare in studio e registrare i brani - spiega Avril - E' la mia vita la mia fonte d'ispirazione". L'album è stato registrato nel corso di quest'anno in California, agli Henson Studios di Los Angeles ed è co-prodotto da Lavigne, Chad Kroeger (leader dei Nickelback e marito di Avril), Martin Johnson (che ha già lavorato in precedenza con lei) e David Hodges (ex membro degli Evanescence che vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali tra cui Anastacia e Céline Dion).