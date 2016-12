Ashton Kutcher e Mila Kunis "al bacio" su Twitter

10:14 - Splende il sole su Ashton Kutcher e Mila Kunis. La coppia (forse per festeggiare il divorzio dell'attore da Demi Moore) ha condiviso con i fan un momento intimo, immortalando in controluce un tenero bacio. Alle loro spalle la scritta al neon "Sun" fa intuire che l'amore tra i due va a gonfie vele, tanto che il gossip si era già scatenando ipotizzando il matrimonio o un figlio entro il 2014.

La coppia di solito è molto riservata, ma ora che il turbolento divorzio con Demi Moore si è concluso i due piccionici hanno voluto condividere il loro amore con i fan. Anche l'ex signora Kutcher ha voltato pagina e ha addirittura venduto l'anello di fidanzamento da 250mila dollari che Ashton le aveva regalato dieci anni fa. "Ashton le ha spezzato il cuore - ha rivelato una fonte al magazine "Star" - Qualunque cosa glielo ricorda la rende triste e lei vuole riprendersi".



Mila e Ashton si conoscono dal lontano 1998, grazie alla serie tv "That's 70 Show" in cui interpretavano una coppia di teenager. L'amore è però scoppiato molti anni dopo, nel 2012, e riguardo al loro primo bacio sul set Mila ha confessato: "Appena l'ho visto ho pensato E' così carino, è un modello di Calvin Klein! Ora devo baciarlo? Ero molto nervosa e a disagio, avevo una cotta per lui".