Arisa si scatena in pigiama sul web

13:56 - Pigiamone azzurro e viso acqua e sapone per Arisa, che su internet ha pubblicato un video ironico in cui fa il verso a Rihanna. "Altro che Rihanna..." è infatti il titolo della clip, in cui si vede Arisa mentre si scatena nella sua camera da letto con movimenti "sensuali". Una critica velata a tutte quelle colleghe che fanno fortuna grazie a curve perfette e balletti sexy, più che contando su talento e doti vocali.