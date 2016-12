Aperitivo in concerto con la "word music" di Amiri Baraka

12:52 - Domenica 27 ottobre, alle 11, sul palco del Teatro Manzoni di Milano, per la rassegna "Aperitivo in Concerto" sarà la volta di uno fra i più grandi protagonisti della cultura americana del Novecento: il geniale poeta e drammaturgo Amiri Baraka con la sua Word Music. Uno spettacolo affascinante in cui i ritmi della musica africano-americana si sposano ad una poesia veemente, accesa e drammatica in un trascinante connubio fra canto e visionarietà.

Ad accompagnare e sostenere i testi cantati, recitati, pronunciati, urlati e drammaticamente bisbigliati da Baraka, sarà un gruppo formato da alcuni fra i più significativi esponenti dell'improvvisazione africano-americana contemporanea.



Saranno sul palco infatti l'eccellente contraltista René McLean (figlio di un genio dello hard bop più avanzato come il leggendario sassofonista Jackie McLean), il pianista D. D. Jackson (di rado presente sulle scene italiane, già collaboratore di David Murray e di Billy Bang), il contrabbassista Calvin Jones (più volte a fianco di musicisti come Greg Osby, Jason Moran, James Blood Ulmer, Hamiet Bluiett, Craig Harris), il batterista Pheeroan AkLaff (strumentista egregio e creativo, a lungo con artisti quali Leo Smith, Oliver Lake, Cecil Taylor, Andrew Hill, Reggie Workman, Henry Threadgill, Yosuke Yamashita).



