Aperitivo in Concerto con il talento della flautista Nicole Mitchell

10:21 - Nicole Mitchell, la più grande flautista jazz del mondo, pluripremiata dalla stampa americana si presenta il 15 dicembre alle 11 al Teatro Manzoni di Milano per la rassegna "Aperitivo in Concerto". La musicista sarà sul palco con il suo Ensemble in un trascinante rito collettivo che unisce la tradizione popolare africana-americana ai temi più attuali dei nostri giorni.

Dalla scorsa edizione della rassegna, “Aperitivo in Concerto” ha allacciato una fattiva collaborazione con una delle più importanti e significative artiste oggi sulla scena internazionale, la flautista e compositrice Nicole Mitchell, che torna sul palcoscenico del Teatro Manzoni con una grande prima europea.



Trattasi di un lavoro di eccezionale poeticità, scritto appositamente per un periodo di festività peculiari come quelle natalizie. Uno spettacolo che è molto più di un concerto: un inno alla vita, un trascinante rito collettivo fatto di ineffabili melodie e di ritmi ancestrali scanditi da musicisti di eccezionale levatura e scelti appositamente per questa prima, come il batterista Tomas Fujiwara, il cornista Vincent Chancey, la turntablist e compositrice Val Jeanty.



PER INFORMAZIONI Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano 02 7636901 www.aperitivoinconcerto.com info@teatromanzoni.it