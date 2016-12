Aperitivo in Concerto al via con Macy Gray e David Murray

09:48 - Domenica 13 ottobre alle 11 presso il Teatro Manzoni (via Manzoni, 42 – Milano), "Aperitivo in Concerto" inaugura la stagione 2013-2014 con un nuovo progetto del sassofonista David Murray, alla guida del suo Infinity Quartet e con la partecipazione dell’ icona del neo-soul Macy Gray, che non si esibisce a Milano dal 2010.

La collaborazione fra una cantante dal timbro peculiare e dalla frequentazione di un neo-soul elegantemente patinato ma di grande intensità emotiva, con un artista che tramite il linguaggio delle avanguardie post- Albert Ayler scava nella tradizione dei grandi tenoristi del jazz come Coleman Hawkins, Ben Webster e Paul Gonsalves, porta a dei risultati straordinari quanto spettacolari: una rivisitazione modernissima della cultura vocale e strumentale africano-americana, che sa guardare con spirito innovativo sia alla drammaticità poetica di Billie Holiday che all’espressività aggressiva di una interprete R&B come Esther Phillips. “Aperitivo in Concerto” inaugura così la sua ventinovesima stagione con un vero e proprio evento che sa dispensare grande spettacolo ma anche eccezionale raffinatezza e trascinanti emozioni nell’esplorazione di un repertorio che rilegge creativamente il ricchissimo contesto del song americano e africano-americano.



INFORMAZIONI Biglietto intero €12 + €1 prevendita Ridotto giovani €8 + €1 prevendita Tel. 02.7636901 - Numero verde 800-914350 www.aperitivoinconcerto.com