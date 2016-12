Antony & the Johnsons e Franco Battiato tra note e magia all'Arena di Verona

17:25 - Antony & the Johnsons e Franco Battiato hanno tenuto un concerto speciale all'Arena di Verona il 2 settembre scorso. Da quell'incontro ne è nato un album dal vivo dal titolo "Del suo veloce volo", in uscita il 26 novembre. La Filarmonica Arturo Toscanini ha valorizzato le orchestrazioni unendo così due voci diverse per timbro ed espressione.

In mezzo ai due set, gli incontri e gli avvenimenti che hanno reso unico il concerto, i duetti: “You’re My Sister”, la cover dei Rolling Stones “As tears go by” e il brano da cui la loro collaborazione è iniziata, “Frankenstein” di Antony che su "Fleurs 2" si era trasformata in “Del suo veloce volo”. Nello speciale disco c'è anche la presenza di Alice in “I treni di Tozeur” e “La Realtà non Esiste” di Claudio Rocchi.