12:26 - Antonella Lo Coco, ex concorrente di "X Factor 2012", ha pubblicato il nuovo Ep "LoverCover". Il singolo è "Call Me", brano di Blondie del 1980. La canzone è stata presentata a "Io Canto", condotto in prima serata su Canale 5 da Gerry Scotti, dove Antonella è stata uno dei 5 membri della giuria di qualità. A Tgcom24 in anteprima il video di "Call Me".

Oltre a “Call me”, la Lo Coco canta dal vivo le sue versioni in chiave acustica di altre due hit degli anni Ottanta: “Smalltown Boy” (Bronski Beat, 1984) e “The Passenger” (Iggy Pop, 1977). L'EP è prodotto da Paolo Guerra per Agidi, con la direzione artistica di Charlie Rapino. Gli arrangiamenti sono di Marco Sabiu.



Il 2013 è stato un anno pieno di soddisfazioni per Antonella: è stata tra i protagonisti del film "Ci vuole un gran fisico" (diretto da Sophie Chiarello, 2013) nei panni della figlia di Angela Finocchiaro. Nel cast, accanto ad Antonella, Raul Cremona, Elio, Giovanni Storti, Jurij Ferrini, Laura Marinoni e Rosalina Neri. Inoltre ha firmato 2 brani della colonna sonora: "Nuda Pura Vera e Via", contenuti nel suo ultimo album "Geisha".



Oltre all'impegno discografico e cinematografico, Antonella ha partecipato alla trasmissione televisiva in tre puntate "Sim Sala Music - La canzone comica in Italia" su Rai 5 e condotta da Raul Cremona e diverse puntate della trasmissione di Rai "Movie SoundTrek – Live Music & Movies", anche in veste di inviata speciale ai Wind Music Award 2013.