Angelina regala un'isola a Brad

21:47 - Il prossimo 18 dicembre Brad Pitt compirà 50 anni e la sua mogliettina ha pensato a un regalo speciale: l'isola di Petra Island, acquistata dall'attrice per 15 milioni di euro. L'isolotto si trova a 80 chilometri da New York, per la precisione a 15 minuti di elicottero, misura 11 ettari e ha la forma di un cuore. Angelina ha scoperto anche che le uniche due case costruite sull'isola, un cottage di 1.200 metri quadri e una casa di 5000, sono opera dell'architetto preferito della coppia, Frank Lloyd Wright. Insomma, un valore aggiunto