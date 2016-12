Anastacia ricoverata: per lei una doppia mastectomia

09:53 - Per Anastacia è arrivato il momento più difficile. Dopo la diagnosi tremenda dello scorso febbraio, che sanciva la recidiva del tumore al seno che l'aveva colpita anni fa, la cantante è in questi giorni ricoverata dopo essere stata sottoposta a una doppia mastectomia. In un messaggio ai fan si mostra comunque ottimista: "E' stato un lungo viaggio, ma mi sento bene e pronta per iniziare un nuovo capitolo".

La cantante aveva già vissuto un calvario analogo nel 2003, passando attraverso e un intervento chirurgico e radioterapia. Dopo la seconda diagnosi Anastacia ha cancellato il tour europeo che aveva in programma, iniziando subito a sottoporsi alle cure del caso.



Adesso dovrebbe essere all'uscita del tunnel nel quale è entrata otto mesi fa. E lei utlizza la sua storia per dare coraggio agli altri. "Il mese della consapevolezza del cancro al seno offre a tutti quelli che stanno affrontando questo male un possibilità di ottenere forza e supportarsi l'un con l'altro - ha detto in un messaggio -. La diagnosi precoce mi ha salvato la vita due volte. Continuerò la battaglia e a diffondere la mia voce in ogni modo che potrò".