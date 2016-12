Amy Adams: "Jennifer Lawrence ha le labbra morbide, tra noi energia esplosiva"

12:30 - Jennifer Lawrence non è solo bella e di talento, ma anche una baciatrice eccezionale. Parola di Amy Adams, che ha avuto il piacere di girare una scena a fior di labbra con lei sul set del film "American Hustle". "Ha fatto un ottimo lavoro - ha ammesso ai microfoni dello show televisivo "Extra" - Ha delle labbra molto morbide, è eccezionale. Nel film l'energia esplosiva tra me e Jennifer va oltre la sfera intimità, è molto immediata".

In "American Hustle - L'apparenza inganna" Jennifer Lawrence interpreta Rosalyn, la moglie dell'abile truffatore degli anni '70 Irving Rosenfeld (Christian Bale), mentre Amy Adams veste i panni dell'amante dell'uomo, la conturbante Sydney. Le due rimarranno coinvolte in un intreccio di bugie e inganni che non riguarda solo i rapporti affettivi, ma anche il mondo dell'alta finanza.



Dopo aver fatto incetta di nomination agli scorsi Golden Globe (in lizza in ben 7 categorie), il film arriverà nella sale italiane il 1° gennaio 2014.