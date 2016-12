Amici, Verdiana: "Il mio viaggio tra le note"

11:49 - Si intitola "Io, dal vivo" ed è il nuovo progetto discografico di Verdiana, finalista dell'edizione 2013 di "Amici", disponibile in tutti i digital store. Un progetto acustico in attesa del nuovo album di inediti previsto per i primi mesi del 2014.

"Ho sempre pensato che sul palco sia indispensabile portare il tuo viaggio dall'inizio alla fine, - dice Verdiana - senza lasciare pezzi di te in seconda fila. 'Io, dal Vivo' nasce dalla voglia di tornare a suonare ogni singola nota alla vecchia maniera di quei gruppi con i quali sono cresciuta, lasciando, per una volta, a casa le macchine e dando libero sfogo al nervo sulla corda! Per raccontarmi da un altro punto di vista".



L'Ep contiene le versioni live di alcuni brani del suo precedente Ep (uscito sempre per Carosello): “E tu”, “E adesso”, “Una giornata nera”, “Lontano dagli occhi” e due tracce non presenti nel lavoro precedente: “Danza immobile” e “Purple Rain”.