Amici, Costantino Imperatore: "Con Notre Dame De Paris viaggio per il mondo"

19:12 - Costantino Imperatore, uno dei ballerini più amati della decima edizione di "Amici", girerà il mondo grazie all'opera musicale di Cocciante "Notre Dame De Paris". "Farò parte del corpo di ballo e la produzione francese mi ha richiamato a un anno dal mio provino - spiega a Tgcom24 -. Gireremo il mondo dalla Russia a Singapore. Tornerò in Italia ma prima voglio fare più esperienza possibile all'estero".

Come sei entrato nella squadra dell'opera musicale?

Ho fatto il casting lo scorso anno a Roma, eravamo in tantissimi alla preselezioni, circa un centinaio, e le ho superate. Poi è subentrato un impegno in Rai e non ho più continuato. Però quest'anno la produzione francese del musical mi ha richiamato perché mi aveva salvato nel "portafoglio" dei provinati. Così ho sostenuto una settimana intera di prove e audizioni e da dieci siamo passati in tre.



Insomma era segno del destino?

Sono molto onorato e fiero di far parte di questo che è l'allestimento originale dell'opera musicale di Cocciante. Grazie al fatto che è in inglese potremo girare in Russia, Singapore e poi altri Paesi nel mondo.



Poi cosa accadrà?

Di base rimango sempre a Parigi dove sono approdato dopo un'esperienza lavorativa a Londra e dove ho fatto parte di un cabaret. Quest'ultimo un mondo molto lontano da me ma è stata una dimensione che mi ha insegnato tanto e da cui ho imparato.



Pensi mai di tornare in Italia a lavorare?

Tantissime volte, sono molto legato alla mia terra ma sono anche consapevole che oggi c'è bisogno di un grande bagaglio di esperienza professionale se vuoi emergere. Dunque prima o poi tornerò.