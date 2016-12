Tgcom24 >

American Music Awards, vince Taylor Swift ma il lato B di Jennifer Lopez strega tutti 25 novembre 2013 American Music Awards, vince Taylor Swift ma il lato B di Jennifer Lopez strega tutti Sul palco Katy Perry in versione geisha e Christina Aguilera raffinata

10:36 - Parata di star al Nokia Theatre di Los Angeles, teatro della cerimonia di consegna degli American Music Awards 2013. Taylor Swift ha trionfato aggiudicandosi ben quattro statuette tra cui "Artista dell'anno". Premi anche a Rihanna e Justin Timberlake. Spettacolari performance sul palco da una scatenatissima Jennifer Lopez, molto apprezzato in sala il suo lato B, a Katy Perry in versione geisha passando per Christina Aguilera raffinata.

Dunque Taylor Swift ha vinto anche per "Miglior Album Country", "Miglior Artista Donna Country" e "Miglior Artista Donna Pop/Rock". Timberlake è "Miglior Artista Pop/Rock", "Miglior Artista Uomo Soul/R&B" e "Miglior Album Soul/R&B". Invece "Miglior Artista Donna Soul/R&B" e "Icona" è Rihanna. Il duo rivelazione Macklemore & Ryan Lewis ha portato a casa due riconoscimenti: "Miglior artista rap/hip hop" e "Album rap/hip hop". Infine "Miglior band pop/rock" agli One Direction che hanno appena pubblicato l'album "Midnight Memories".